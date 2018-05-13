Во дворе дома у площади Театральной в Рязани обнаружили труп мужчины 

Рано утром 13 мая во дворе одного из домов у площади Театральной обнаружили труп мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК России по Рязанской области. Рядом с телом лежала веревка.
В настоящее время по факту обнаружения трупа Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную смерти погибшего, а также все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, а именно — возбуждать уголовное дело или нет.