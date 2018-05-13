Манчини заявил, что еще три месяца назад принял решение покинуть ФК «Зенит»

ТАСС , 13 мая. Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини заявил, что три месяца назад принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. Об этом он сообщил на пресс-конференции, его слова приводит пресс-служба клуба.

В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с Манчини с 14 мая. Как сообщалось ранее в СМИ, Манчини уже договорился с Итальянской федерацией футбола и дал согласие возглавить сборную Италии

"Хочу подчеркнуть, что инициатива уйти из «Зенита» — исключительно моя. Во многом это связано с семейными обстоятельствами. Решение уйти было принято порядка трех месяцев назад. Это никак не связано с клубом или сборной", — заявил Манчини.

"Решение, над которым я долго думал, которое принято во многом по семейным причинам, далось нелегко, — сказал 53-летний специалист. — Игроки не знали об этом три месяца назад. Возможно, они начали задумываться об этом на протяжении десяти последних дней, когда начала появляться информация в СМИ о моем уходе, но о том, что я покидаю клуб, они услышали сегодня утром".

При этом Манчини опроверг информацию о том, что он договорился о работе в сборной Италии. «На данный момент абсолютно никаких договоренностей о работе в сборной Италии нет, не могу подтвердить, что займу пост главного тренера сборной. Неправильно было бы вести переговоры до момента, когда контракт был разорван, о чем объявили сегодня, это было бы против правил. Во многих интервью говорил, что мне это было бы интересно, теперь, когда все контрактные моменты урегулированы, я могу вступить в переговоры с Итальянской федерацией футбола», — добавил специалист.