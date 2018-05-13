Женщина зарезала оппонента в ходе ссоры на северо‑западе Москвы

Полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве кухонным ножом оппонента в ходе ссоры в квартире на северо-западе Москвы , сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах

По его словам, 11 мая в 22:12 в службу «02» из службы «03» поступила информация о ножевом ранении по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, 84.

«Прибывшими на место сотрудниками ОМВД в квартире по указанному адресу был обнаружен труп мужчины 1975 года рождения с колото-резаным ранением», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте преступления обнаружена и задержана женщина 1978 года рождения, которая изобличена в том, что в ходе ссоры нанесла кухонным ножом пострадавшему данное ранение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.