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Женщина зарезала оппонента в ходе ссоры на северо‑западе Москвы
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Женщина зарезала оппонента в ходе ссоры на северо‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Полицейские задержали женщину, которая подозревается в убийстве кухонным ножом оппонента в ходе ссоры в квартире на северо-западе Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье источник в правоохранительных органах.
По его словам, 11 мая в 22:12 в службу «02» из службы «03» поступила информация о ножевом ранении по адресу: Москва, проспект Маршала Жукова, 84.
«Прибывшими на место сотрудниками ОМВД в квартире по указанному адресу был обнаружен труп мужчины 1975 года рождения с колото-резаным ранением», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на месте преступления обнаружена и задержана женщина 1978 года рождения, которая изобличена в том, что в ходе ссоры нанесла кухонным ножом пострадавшему данное ранение. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемой сотрудниками полиции.
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