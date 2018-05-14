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В Орле задержали возможного поджигателя пятиэтажного дома
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"Какие-то выродки": Певцов об "Евровидении"

В Орле задержали возможного поджигателя пятиэтажного дома 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Полицейские задержали жителя Орла, подозреваемого в поджоге пятиэтажки, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Напомним, около 18.40 в воскресенье, 12 мая, возгорание в квартире в доме по улице Герцена. В результате пожара выгорела одна комната и часть крыши дома.
В ходе расследования полицейские выяснили, что к возгоранию причастен 32-летний жилец квартиры. После конфликта с родственницей, мужчина ушёл в свою комнату и поджёг старую одежду. Это и стало причиной пожара.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту поджога и уже предъявили обвинение поджигателю.
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