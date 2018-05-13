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Иранский суд приговорил восьмерых мужчин к казни за нападение на парламент
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Иранский суд приговорил восьмерых мужчин к казни за нападение на парламент 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Суд в Иране приговорил восьмерых мужчин к смертной казни за участие в нападении на иранский парламент и мавзолей Хомейни в июне 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение.
Как сообщается, еще 18 причастных к нападению ожидают приговора.
В результате двух терактов в Тегеране 7 июня прошлого года — взрыве террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженном нападении на парламент страны — были убиты 18 человек.
Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство».
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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