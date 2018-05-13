Иранский суд приговорил восьмерых мужчин к казни за нападение на парламент

Суд в Иране приговорил восьмерых мужчин к смертной казни за участие в нападении на иранский парламент и мавзолей Хомейни в июне 2017 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение. Как сообщается, еще 18 причастных к нападению ожидают приговора. В результате двух терактов в Тегеране 7 июня прошлого года — взрыве террориста-смертника в мавзолее первого высшего руководителя Ирана аятоллы Хомейни и вооруженном нападении на парламент страны — были убиты 18 человек. Ответственность за нападения взяла на себя группировка «Исламское государство» "Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России