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Полиция устанавливает личность устроившего резню в центре Парижа
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Полиция устанавливает личность устроившего резню в центре Парижа 

Российская Газета 11 часов назад
Фото: Российская Газета
Один из них скончался на месте, четыре человека, а не восемь, как сообщалось ранее, получили ранения. Причем двое находятся в тяжелом состоянии, и их в срочном порядке доставили в госпитальный центр «Жорж Помпиду» на юго-западе Парижа.
Как рассказали свидетели ЧП, после того, как на место происшествия прибыл полицейский патруль, злоумышленник направился в их сторону с явным намерением нанести им ножевые удары. Он не отреагировал на приказ бросить оружие и сдаться и был застрелен.
Парижская прокуратура инициировала расследование, и им будет заниматься управление уголовной полиции французской столицы. У налетчика каких-либо документов обнаружено не было. Его личность эксперты будут устанавливать по отпечаткам пальцев и ДНК.
Министр внутренних дел Жерар Колон на своей странице в Twitter дал высокую оценку действиям своих подчиненных, отметив их «быструю реакцию и хладнокровие».
Мотивы действий преступника неизвестны, хотя, по мнению криминалистов, скорее всего, это была террористическая атака. Однако пока службы, специализирующиеся на антитерроре, к расследованию не привлечены.
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