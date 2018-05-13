Москвич в ходе ссоры убил собственного отца в доме на проспекте Андропова

Житель столицы в ходе ссоры в жилом доме на проспекте Андропова нанес своему отцу ранения, после которых последний скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, вечером 11 мая на службу «02» поступило сообщение от женщины 1959 г. рождения о драке между ее мужем и сыном в квартире на проспекте Андропова. «Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке дома обнаружен труп мужчины 1956 г. рождения. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1984 г. рождения, который изобличен в том, что в ходе конфликта по месту жительства, переросшего в драку, на лестничной площадке стащил по ступеням своего отца, в результате чего последний получил повреждения несовместимые с жизнью», — сказал источник.