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Москвич в ходе ссоры убил собственного отца в доме на проспекте Андропова
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Москвич в ходе ссоры убил собственного отца в доме на проспекте Андропова 

Агентство «Москва» 25 минут назад
Житель столицы в ходе ссоры в жилом доме на проспекте Андропова нанес своему отцу ранения, после которых последний скончался. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 11 мая на службу «02» поступило сообщение от женщины 1959 г. рождения о драке между ее мужем и сыном в квартире на проспекте Андропова. «Прибывшими на место сотрудниками полиции на лестничной площадке дома обнаружен труп мужчины 1956 г. рождения. Сотрудниками полиции был задержан мужчина 1984 г. рождения, который изобличен в том, что в ходе конфликта по месту жительства, переросшего в драку, на лестничной площадке стащил по ступеням своего отца, в результате чего последний получил повреждения несовместимые с жизнью», — сказал источник.
Факт задержания подозреваемого подтвердили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве. Прочих подробностей в столичном главке не сообщили.
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