Москвич в ходе ссоры убил отца

Москвич в ходе ссоры убил собственного отца

Москвич, поссорившись с отцом, нанес ему смертельные ранения, сообщает Агентство "Москва"

Инцидент произошел вечером 11 мая в квартире на проспекте Андропова. В полицию обратилась женщина 1959 года рождения, которая сообщила о драке между ее мужем и сыном.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на лестничной площадке дома труп мужчины 1956 года рождения. Они задержали мужчину 1984 года рождения. Выяснилось, что в ходе конфликта, переросшего в драку, на лестничной площадке он стащил по ступеням своего отца, в результате чего последний скончался.