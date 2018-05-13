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Москвич в ходе ссоры убил отца
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Москвич в ходе ссоры убил собственного отца 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Москвич, поссорившись с отцом, нанес ему смертельные ранения, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел вечером 11 мая в квартире на проспекте Андропова. В полицию обратилась женщина 1959 года рождения, которая сообщила о драке между ее мужем и сыном.
Прибывшие на место полицейские обнаружили на лестничной площадке дома труп мужчины 1956 года рождения. Они задержали мужчину 1984 года рождения. Выяснилось, что в ходе конфликта, переросшего в драку, на лестничной площадке он стащил по ступеням своего отца, в результате чего последний скончался.
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