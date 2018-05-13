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СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за инцидент в Париже
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СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за инцидент в Париже 

RT на русском 2 часа назад
Террористическая организация «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение вооружённого ножом мужчины на прохожих во французской столице. Об этом сообщает Le Figaro.
Ранее стало известно, что в результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
Прокурор французской столицы Франсуа Молан в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудники полиции выявили террористический след в нападении на людей.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
RT на русском: последние новости
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