СМИ: ИГ взяла на себя ответственность за инцидент в Париже

Террористическая организация «Исламское государство» * взяла на себя ответственность за нападение вооружённого ножом мужчины на прохожих во французской столице. Об этом сообщает Le Figaro.

Ранее стало известно, что в результате произошедшего один человек погиб, ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

Прокурор французской столицы Франсуа Молан в ходе пресс-конференции рассказал, что сотрудники полиции выявили террористический след в нападении на людей.