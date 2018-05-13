Незаконный перевод 1,5 млрд рублей за границу выявила Находкинская таможня

Возбуждено уголовное дело.

Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых таможня возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба Находкинской таможни.

В течение четырех лет трое жителей Находки , используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг. В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию.

В соответствии с валютным законодательством денежные средства, ранее уплаченные за товар, должны быть возвращены в Россию. Лжепредприниматели этого не сделали.

Находкинская таможня возбудила уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителей закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Справка:

В соответствии со статьей 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» деяние признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств за границу превышает сорок пять миллионов рублей.