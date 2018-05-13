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Незаконный перевод 1,5 млрд рублей за границу выявила Находкинская таможня
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Незаконный перевод 1,5 млрд рублей за границу выявила Находкинская таможня 

Prim.News 47 минут назад
Возбуждено уголовное дело.
Находкинские таможенники выявили организованную группу, которая незаконно перевела за границу более 1,5 млрд рублей. В отношении подозреваемых таможня возбудила уголовное дело, сообщает пресс-служба Находкинской таможни.
В течение четырех лет трое жителей Находки, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг. В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию.
В соответствии с валютным законодательством денежные средства, ранее уплаченные за товар, должны быть возвращены в Россию. Лжепредприниматели этого не сделали.
Находкинская таможня возбудила уголовное дело по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Нарушителей закона ждет наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Справка:
В соответствии со статьей 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» деяние признается совершенным в особо крупном размере, если сумма незаконно переведенных денежных средств за границу превышает сорок пять миллионов рублей.
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