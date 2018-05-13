Все-таки теракт: парижская полиция начала расследование

Полиция выявила террористический след в нападении на прохожих в Париже, в результате которого погиб один человек и четверо ранены. Об этом сообщил городской прокурор Франсуа Моленс. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ ).

По словам прокурора, нападавший с ножом на прохожих кричал «Аллах акбар», в связи с чем следствие и усматривает террористический след; расследование поручено отделу по борьбе с терроризмом парижской прокуратуры.

ЧП произошло недалеко от Парижской оперы, в районе, где располагается много баров и ресторанов. Некий мужчина напал с ножом на прохожих, в результате один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо пострадали, двое из них получили тяжелые раненые. Злоумышленник убит полицией. Его личность пока не установлена, сообщает РИА Новости