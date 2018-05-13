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В Великобритании умер «добродушный» маньяк
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В Великобритании умер «добродушный» маньяк 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Серийный убийца из Великобритании Деннис Нильсен, убивший 15 человек, скончался в тюрьме в возрасте 72 лет, пишет газета Sun со ссылкой на источник.
По данным газеты, Нильсен отбывал пожизненный срок в тюрьме после того, как он был признан виновным в убийстве 15 человек. Преступника доставили в больницу после жалоб на сильные боли в кишечнике. После сложностей, возникших в результате срочной операции на брюшной полости, Нильсен скончался.
"Он был доставлен в больницу в Йорк с проблемами с желудком. Вчера у него была операция, но в ходе операции возникли проблемы, и вскоре он умер", — заявил источник издания.
По информации издания, убийца совершал преступления в период с 1978 по 1983 год. Нильсен признался в убийстве 15 или 16 молодых мужчин. Его жертвами становились подростки и молодые мужчины. Он расчленял тела многих своих жертв, после чего надругался над ними.
© AFP 2018
Также преступник тщательно мыл и одевал тела своих жертв, после чего в течение нескольких часов лежал с ними в кровати. За свои "гуманные методы" он получил прозвище "добродушный убийца".
В 1983 году он был признан виновным в убийстве семи человек и приговорен к 25 годам тюремного заключения, в 1994 году его приговорили к пожизненному заключению.
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