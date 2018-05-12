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Рабочий погиб в шахте в Свердловской области
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Рабочий погиб в шахте в Свердловской области 

Газета.Ru 51 минуту назад
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области, сообщается на сайте Следственного комитета.
Дело возбуждено по ч.2 ст.216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении горных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По предварительным данным следствия, сегодня утром, 12 мая 2018 года, на шахте «Естюнинская» при проведении взрывных работ трое рабочих закладывали взрывпакеты с целью их последующего уничтожения. Впоследствии мастер обнаружил, что вернулись не все работники, спустился вниз и на 240-м горизонте обнаружил тело одного из рабочих. Погибший — машинист скреперной лебедки с правом ведения взрывных работ, 1984 года рождения (имел право на проведение взрывных работ с 2011 года).
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее на шахте «Распадская» в Кемеровской области произошел пожар.
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