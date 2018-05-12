Ещё
В Москве в здании управляющей компании обнаружили арсенал оружия, принадлежащий сантехнику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве в здании управляющей компании обнаружили арсенал оружия, принадлежащий сантехнику 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в здании управляющей компании в районе Южное Медведково. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, арсенал принадлежал сантехнику, который работал в данной организации.
"В Ясном проезде в технических помещениях на первом этаже здания, которое принадлежит ООО «Управляющая компания Южное Медведково», обнаружен арсенал оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди найденного — винтовка, карабин, два пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, которая находилась в коробке, а также набор по чистке оружия.
"Данный арсенал принадлежал сантехнику, который работал в компании. Ранее он был судим по статьям УК РФ — «Кража», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ», — сказал собеседник, добавив, что изъятые предметы направили на экспертизу.
ТАСС: последние новости
В Москве задержали незаконных инкассаторов В Мытищах задержали мужчину, открывшего стрельбу на улице из пневматики Выпускник школы в Забайкалье напал с ножом на ее директора
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову206
Москвичей предупредили об опасности2
Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен260
Украина обманула ООН435
Россия подсчитала затраты на Самойлову605
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
04:25
Немцы хотят сорвать строительство «Северного потока-2»
Экономика
05:24
Киркоров раскрыл секрет «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:47
У умершего солиста «Иванушек» нашли тайную квартиру
Шоу-бизнес
00:10
Уничтоженный Израилем «Панцирь» оказался безоружен
Армия Оружие
01:03
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Происшествия Автоспорт
01:19
«Евровидение» должно умереть»
Шоу-бизнес Европа
00:36
Держи удар: драка двух сурков в Китае попала на видео
Общество
01:15
Россия подсчитала затраты на Самойлову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение