В Москве в здании управляющей компании обнаружили арсенал оружия, принадлежащий сантехнику 

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в здании управляющей компании в районе Южное Медведково. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, арсенал принадлежал сантехнику, который работал в данной организации.
"В Ясном проезде в технических помещениях на первом этаже здания, которое принадлежит ООО «Управляющая компания Южное Медведково», обнаружен арсенал оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.
По его словам, среди найденного — винтовка, карабин, два пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, которая находилась в коробке, а также набор по чистке оружия.
"Данный арсенал принадлежал сантехнику, который работал в компании. Ранее он был судим по статьям УК РФ — «Кража», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия и боеприпасов», а также «Незаконные приобретение, хранение, изготовление наркотических веществ», — сказал собеседник, добавив, что изъятые предметы направили на экспертизу.