В Москве в здании управляющей компании обнаружили арсенал оружия, принадлежащий сантехнику

МОСКВА , 12 мая. / ТАСС /. Арсенал оружия и боеприпасов обнаружили в здании управляющей компании в районе Южное Медведково. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, арсенал принадлежал сантехнику, который работал в данной организации.

"В Ясном проезде в технических помещениях на первом этаже здания, которое принадлежит ООО «Управляющая компания Южное Медведково», обнаружен арсенал оружия и боеприпасов", — сказал собеседник агентства.

По его словам, среди найденного — винтовка, карабин, два пистолета, 700 патронов, россыпь дроби, которая находилась в коробке, а также набор по чистке оружия.