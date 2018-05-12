Полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматического оружия в Мытищах

Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу по автомобилям из пенвматического оружия в Мытищах . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

«На ул. Летная, в районе д. 16 мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилям. Принятыми мерами сотрудниками полиции он был задержан», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.