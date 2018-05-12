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Полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматического оружия в Мытищах
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Полиция задержала мужчину за стрельбу из пневматического оружия в Мытищах 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Сотрудники полиции задержали мужчину, который открыл стрельбу по автомобилям из пенвматического оружия в Мытищах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«На ул. Летная, в районе д. 16 мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по автомобилям. Принятыми мерами сотрудниками полиции он был задержан», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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