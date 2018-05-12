В Крыму молодые квартиранты «обчистили» жилье хозяйки

Как уточнили в министерстве, 26-летняя жительница крымской столицы обратилась в полицию с заявлениями о том, что из ее квартиры украдены два телевизора, холодильник, микроволновая печь и другая мелкая бытовая техника.

По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали двоих местных жителей 19 и 22 лет.

Задержанные признались, что сняли у женщины комнату, а затем беспрепятственно вывезли из жилища всю бытовую технику, которую позже сдали в ломбард.

Полученные от продажи чужого имущества деньги подозреваемые потратили на собственные нужды.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.