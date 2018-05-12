В Крыму молодые квартиранты «обчистили» жилье хозяйки 

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. В Симферополе сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже из квартиры местной жительницы, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Как уточнили в министерстве, 26-летняя жительница крымской столицы обратилась в полицию с заявлениями о том, что из ее квартиры украдены два телевизора, холодильник, микроволновая печь и другая мелкая бытовая техника.
По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали двоих местных жителей 19 и 22 лет.
Задержанные признались, что сняли у женщины комнату, а затем беспрепятственно вывезли из жилища всю бытовую технику, которую позже сдали в ломбард.
Полученные от продажи чужого имущества деньги подозреваемые потратили на собственные нужды.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.