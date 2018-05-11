В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 15 рейсов.

«Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы », — говорится в сообщении.

Отметим, что во Внуково семь рейсов задержано, в Домодедово два рейса задержано и один отменен, в Шереметьево задержали четыре рейса.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

Сообщение В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов появились сначала на Москва Меняется.