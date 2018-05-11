В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов 

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 15 рейсов.
«Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Отметим, что во Внуково семь рейсов задержано, в Домодедово два рейса задержано и один отменен, в Шереметьево задержали четыре рейса.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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