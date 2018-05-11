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В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов
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В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов 

Москва меняется 57 минут назад
Фото: Москва меняется
Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» в аэропортах московского авиаузла задержано и отменено более 15 рейсов.
«Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы», — говорится в сообщении.
Отметим, что во Внуково семь рейсов задержано, в Домодедово два рейса задержано и один отменен, в Шереметьево задержали четыре рейса.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение В столичных аэропортах задержано и отменено более 15 рейсов появились сначала на Москва Меняется.
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