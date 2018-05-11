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Почти 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Почти 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
1 час назад
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
два рейса задержали и один отменили. В
Шереметьево
задержано четыре рейса.
В свою очередь, во
Внуково
задержали семь рейсов.
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