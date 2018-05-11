Почти 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».

Агентство «Москва»: последние новости

Главе группы «Сумма» З.Магомедову и его брату предъявлено обвинение в организации преступного сообщества

Почти 30 столичных детдомов проверила полиция после угрозы неизвестного взорвать один из них

Сотрудницу столичной полиции избил бывший муж, не позволив общаться с живущими у него сыновьями