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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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Более 15 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Агентство «Москва»
1 час назад
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Об этом сообщает сервис «Яндекс. Расписания».
Так, в
Домодедово
один рейс отменили и шесть задержали. В
Шереметьево
задержано восемь рейсов.
В свою очередь, во
Внуково
задержали два рейса.
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