Суд на Тайване приговорил к тюрьме 12 человек, виновных в утечке газа

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости . Суд тайваньского города Гаосюн приговорил к тюремным срокам 12 человек, виновных в утечке газа в 2014 году, в результате которой более 30 человек погибли и свыше 320 пострадали, сообщает агентство «Синьхуа»

Ранее сообщалось, что в результате серии подземных взрывов, ставших результатом утечки газа, 31 июля 2014 года в Гаосюне 32 человека погибли и ещё 321 пострадал. В городе произошло не менее пяти взрывов, которые вызвали обрушение дорожного полотна. Пламя после одного из них поднялось в небо на высоту девяти метров, в городе начались пожары. Авария произошла на участке газопровода, проложенном параллельно канализационной системе.

В пятницу муниципальный суд города Гаосюна признал 12 подсудимых виновными в убийстве по неосторожности, связанной с халатностью.

Три инженера департамента, отвечающего за городскую канализационную систему, были приговорены к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы, трое техников из логистической компании — к четырём годам и шести месяцам.

Бывший глава компании LCY Chemical Corp, а также ещё пять сотрудников были приговорены к четырём годам тюремного заключения.