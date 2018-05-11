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Суд на Тайване приговорил к тюрьме 12 человек, виновных в утечке газа
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Суд на Тайване приговорил к тюрьме 12 человек, виновных в утечке газа 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости. Суд тайваньского города Гаосюн приговорил к тюремным срокам 12 человек, виновных в утечке газа в 2014 году, в результате которой более 30 человек погибли и свыше 320 пострадали, сообщает агентство «Синьхуа».
Ранее сообщалось, что в результате серии подземных взрывов, ставших результатом утечки газа, 31 июля 2014 года в Гаосюне 32 человека погибли и ещё 321 пострадал. В городе произошло не менее пяти взрывов, которые вызвали обрушение дорожного полотна. Пламя после одного из них поднялось в небо на высоту девяти метров, в городе начались пожары. Авария произошла на участке газопровода, проложенном параллельно канализационной системе.
В пятницу муниципальный суд города Гаосюна признал 12 подсудимых виновными в убийстве по неосторожности, связанной с халатностью.
Три инженера департамента, отвечающего за городскую канализационную систему, были приговорены к четырём годам и десяти месяцам лишения свободы, трое техников из логистической компании — к четырём годам и шести месяцам.
Бывший глава компании LCY Chemical Corp, а также ещё пять сотрудников были приговорены к четырём годам тюремного заключения.
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