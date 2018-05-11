Мошенник похитил последние сбережения у красноярской пенсионерки

Злоумышленник обокрал 73‐летнюю женщину, предложив ей помощь в возврате денег из финансовой пирамиды. Об этом сообщил портал Newslab.ru.

Мошенник позвонил пенсионерке и предложил услуги финансового фонда, который занимается возвратом денег, вложенных в финансовые пирамиды. Единственным условием является взнос в фонд. Пожилая женщина как раз оказалась таким обманутым вкладчиком.

Она согласилась на условия и перевела сумму в 12 тысяч рублей. Злоумышленник подтвердил поступление денег и заявил о дополнительных взносах, которые «натекли» с процентов на почти полмиллиона рублей. В течение месяца женщина отдала 116 тысяч рублей, но вскоре поняла, что ее обманули. После этого она обратилась в правоохранительные органы

Сотрудники полиции Красноярского края возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент выясняется личность преступника.