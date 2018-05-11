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Мошенник похитил последние сбережения у красноярской пенсионерки
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Мошенник похитил последние сбережения у красноярской пенсионерки 

360tv.ru 36 минут назад
Злоумышленник обокрал 73‐летнюю женщину, предложив ей помощь в возврате денег из финансовой пирамиды. Об этом сообщил портал Newslab.ru.
Мошенник позвонил пенсионерке и предложил услуги финансового фонда, который занимается возвратом денег, вложенных в финансовые пирамиды. Единственным условием является взнос в фонд. Пожилая женщина как раз оказалась таким обманутым вкладчиком.
Она согласилась на условия и перевела сумму в 12 тысяч рублей. Злоумышленник подтвердил поступление денег и заявил о дополнительных взносах, которые «натекли» с процентов на почти полмиллиона рублей. В течение месяца женщина отдала 116 тысяч рублей, но вскоре поняла, что ее обманули. После этого она обратилась в правоохранительные органы.
Сотрудники полиции Красноярского края возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». На данный момент выясняется личность преступника.
Новый вид мошенничества появился в России. Россиянам предлагают выплату компенсаций за коммунальные и медицинские услуги в обмен на деньги.
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