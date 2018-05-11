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После возбуждения уголовного дела Национальная табачная компания заплатила в бюджет 630 млн рублей налогов
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После возбуждения уголовного дела Национальная табачная компания заплатила в бюджет 630 млн рублей налогов 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Следователи из ГСУ СК России по Московской области расследовали уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении генерального директора ООО «Национальная Табачная Компания». Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.
Следователи установили, что с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 генеральный директор ООО «Национальная Табачная Компания», включая в налоговую декларацию заведомо ложные данные совершил уклонение от уплаты налогов на общую сумму 630 миллионов рублей.
Следователи прекратили уголовное преследование в отношении директора ООО «Национальная Табачная Компания» после уплаты полной суммы налогов, пени и штрафов. Общая сумма недоимки составила более 630 миллионов рублей.
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