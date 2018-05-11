Труп студента и бутылку с неизвестной жидкостью рядом с ним нашли в подмосковном лесу 

Следователи устанавливают обстоятельства смерти студента в подмосковном лесу, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В пятницу, 11 мая, в лесном массиве Одинцовского района обнаружено тело студента 1994 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Рядом с телом находилась бутылка с неустановленной жидкостью. По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской область организовано проведение доследственной проверки», — рассказала О. Врадий.
В рамках проверки запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве. С места происшествия изъята бутылка, а ее содержимое направлено на исследование. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза тела для установления причины смерти.