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Труп студента и бутылку с неизвестной жидкостью рядом с ним нашли в подмосковном лесу
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Труп студента и бутылку с неизвестной жидкостью рядом с ним нашли в подмосковном лесу 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следователи устанавливают обстоятельства смерти студента в подмосковном лесу, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В пятницу, 11 мая, в лесном массиве Одинцовского района обнаружено тело студента 1994 г. рождения без внешних признаков насильственной смерти. Рядом с телом находилась бутылка с неустановленной жидкостью. По данному факту следственным отделом по Одинцово ГСУ СК России по Московской область организовано проведение доследственной проверки», — рассказала О. Врадий.
В рамках проверки запланировано проведение комплекса необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств произошедшего, добавили в ведомстве. С места происшествия изъята бутылка, а ее содержимое направлено на исследование. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза тела для установления причины смерти.
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