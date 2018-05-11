В Алтуфьеве неизвестный ранил мужчину ножом во время ссоры

Полиция Алтуфьевского района разыскивает неизвестного, который ранил молодого человека ножом во время ссоры по адресу улица Бибиревская, д. 11, в результате чего потерпевшего госпитализировали в одну из столичных больниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

— Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением груди обнаружен молодой человек, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован. Установлено, что данные ранения он получил в ссоре от неизвестного, — уточнили в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. (то)