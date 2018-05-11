Продавщицу безенчукского магазина подозревают в махинациях с банковской картой покупателя

С банковской карты пострадавшего пропали 6 тыс. рублей. Как выяснилось, супруга потерпевшего накануне оплачивала картой покупку в местном магазине. Женщина передала ее продавцу, а после списания денег ей вернули карту. Вечером того же дня потерпевшему пришло оповещение о списании 6 тыс. руб. с его счета, хотя никаких покупок он не совершал.

Полицейские предположили, что к краже может быть причастна продавщица. Подозреваемую задержали. Во время опроса она рассказала, что, получив карту, переписала ее данные, а вечером дома оплатила покупку в интернет-магазине.

В отношении ранее судимой за кражу 43-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело.