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Почти 30 столичных детдомов проверила полиция после угрозы неизвестного взорвать один из них
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Почти 30 столичных детдомов проверила полиция после угрозы неизвестного взорвать один из них 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичная полиция обследовала почти 30 детских домов после получения анонимного послания о предстоящем теракте в одном из учреждений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Днем 10 мая на детский телефон доверия центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета поступило анонимное послание о предстоящем теракте в одном из учреждений.
Незамедлительно сотрудники полиции организовали проверки в детских учреждениях столицы. «В частности, обследованы помещения и территории 28 детских домов, а также дома малютки, центры содействия семейному воспитанию, интернаты и детские нефрологические санатории. Ни в одном из учреждений взрывные устройства не обнаружены. Ведется работа по установлению личности злоумышленника», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что к проверке информации о готовящемся теракте привлекли 169 сотрудников полиции и 42 единицы техники.
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