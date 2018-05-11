Почти 30 столичных детдомов проверила полиция после угрозы неизвестного взорвать один из них

Столичная полиция обследовала почти 30 детских домов после получения анонимного послания о предстоящем теракте в одном из учреждений. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Днем 10 мая на детский телефон доверия центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета поступило анонимное послание о предстоящем теракте в одном из учреждений.

Незамедлительно сотрудники полиции организовали проверки в детских учреждениях столицы. «В частности, обследованы помещения и территории 28 детских домов, а также дома малютки, центры содействия семейному воспитанию, интернаты и детские нефрологические санатории. Ни в одном из учреждений взрывные устройства не обнаружены. Ведется работа по установлению личности злоумышленника», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к проверке информации о готовящемся теракте привлекли 169 сотрудников полиции и 42 единицы техники.