Волгоградский бизнесмен отправился в колонию за неуплату налогов

Волгоградский предприниматель решил схитрить и не платить в бюджет налоги. За два года бизнесмен сэкономил таким образом 32 миллиона рублей. Суд за это отправил его в колонию на три с половиной года.

32 миллиона рублей, которые бизнесмен спрятал от государства, ему все же придется заплатить.