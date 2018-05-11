Волгоградский бизнесмен отправился в колонию за неуплату налогов 

Волгоградский предприниматель решил схитрить и не платить в бюджет налоги. За два года бизнесмен сэкономил таким образом 32 миллиона рублей. Суд за это отправил его в колонию на три с половиной года.
— Генеральный директор ООО «Спектр» Геннадий Долгачев включал в декларации сведения о закупке сельхозпродукции с учетом налога на добавленную стоимость, — рассказали V1.ru в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области. — Но фактически зерно закупалось им у индивидуальных предпринимателей, которые не платят данный налог.
Новоаннинский районный суд приговорил предпринимателя к трем с половиной годам колонии общего режима.
32 миллиона рублей, которые бизнесмен спрятал от государства, ему все же придется заплатить.