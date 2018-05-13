Трупы двух подростков с характерными при падении с высоты травмами обнаружены на западе Москвы

«В районе д. 8, корп. 1 по ул. Истринская обнаружены трупы двух подростков, девушки и молодого человека, с характерными при падении с высоты травмами», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что найденные тела были привязаны друг к другу.