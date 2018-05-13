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Трупы двух подростков с характерными при падении с высоты травмами обнаружены на западе Москвы
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Трупы двух подростков с характерными при падении с высоты травмами обнаружены на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столичном районе Кунцево нашли тела девушки и молодого человека, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В районе д. 8, корп. 1 по ул. Истринская обнаружены трупы двух подростков, девушки и молодого человека, с характерными при падении с высоты травмами», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что найденные тела были привязаны друг к другу.
В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве подтвердили факт обнаружения по указанному адресу двух трупов, не уточнив подробностей.
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