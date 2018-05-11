Неизвестный ранил мужчину ножом на юго‑западе Москвы

Уголовное дело возбудили в Москве по факту причинения ножевого ранения мужчине, которого госпитализировали в одну из городских клиник, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Черноморский бульвар, 19-2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен хозяин квартиры, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что ранение пострадавший получил от неизвестного в ходе ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.