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Неизвестный ранил мужчину ножом на юго‑западе Москвы
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Неизвестный ранил мужчину ножом на юго‑западе Москвы 

РИАМО 37 минут назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в Москве по факту причинения ножевого ранения мужчине, которого госпитализировали в одну из городских клиник, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: Черноморский бульвар, 19-2.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу с колото-резаным ранением живота обнаружен хозяин квартиры, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что ранение пострадавший получил от неизвестного в ходе ссоры. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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