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Молодого человека ранили ножом в ходе ссоры на северо‑востоке Москвы
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Молодого человека ранили ножом в ходе ссоры на северо‑востоке Москвы 

РИАМО 3 часа назад
В одну из больниц Москвы был госпитализирован молодой человек с ножевым ранением, которое он получил в ходе ссоры с неизвестным, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.
По его словам, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Бибиревская, 11. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, с колото-резаным ранением груди обнаружен молодой человек, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован.
«Установлено, что данные ранения он получил в ссоре от неизвестного», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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