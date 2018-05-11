Молодого человека ранили ножом в ходе ссоры на северо‑востоке Москвы

В одну из больниц Москвы был госпитализирован молодой человек с ножевым ранением, которое он получил в ходе ссоры с неизвестным, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, в полицию поступило сообщение о ножевом ранении по адресу: улица Бибиревская, 11. Прибывшими на место сотрудниками полиции по указанному адресу, с колото-резаным ранением груди обнаружен молодой человек, который нарядом скорой помощи доставлен в медучреждение, госпитализирован.

«Установлено, что данные ранения он получил в ссоре от неизвестного», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело.