Выпускник школы напал с ножом на ее директора

Выпускник напал на директора школы в Забайкалье

В селе Новоберёзовское Забайкальского края выпускник местной школы напал с ножом на ее директора. Об этом сообщает «Чита.Ру» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, выпускнику не понравилась характеристика, которую для него составил директор. В ночь на 7 мая он пришел к мужчине домой и ударил его ножом. Директор попал в больницу, он находится в стабильно-тяжёлом состоянии.

По данным ТАСС, нападавшему молодому человеку 18 лет, он окончил школу в этом году.

Глава администрации села Елена Большакова рассказала «Чите.Ру», что выпускник нанес директору несколько ударов ножом. Она утверждает, что нападавшего забрали в полицию, но затем отпустили.

«Мы теперь его всей деревней боимся», — отметила она.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС , что в полиции случившееся расценивают как покушение на убийство.

Накануне, 10 мая, 16-летний ученик одного из колледжей Новосибирской области выстрелил в однокурсника из ружья, а затем совершил самоубийство. Студент получил ранение плеча, ему сделали операцию. Еще двое подростков выпрыгнули из окна, спасаясь от нападавшего, оба получили переломы. По одной из версий, мотивом нападавшего была месть за насмешки.