Вынесен приговор начальнику Канской таможни за взятки от предпринимателей

Вынесен приговор начальнику Канского таможенного поста Илье Бухонкину. Об этом сообщили в УФСБ по Красноярскому краю. Илья Бухонкин, напомним, был арестован в мае 2017 года. Проверки, проведенные ФСБ , показали, что он получал взятки от китайских предпринимателей — владельцев лесопилок, работавших в Канске , за общее покровительство. Именно с этих лесопилок в мае прошлого года начался большой пожар, оставивший без крова десятки семей. Два человека при пожаре погибли. При этом жители Канска не раз обращались к местным властям и в правоохранительные органы с жалобами на тлеющие на территориях предприятий опилки. Реакции не последовало.

Илья Бухонкин был задержан на трассе в районе деревни Вознесенка Березовского района. При обыске у него в машине нашли коробку с 200 тыс. рублей. Выяснилось, что деньги он получил от директора канского предприятия, торгующего лесом. Взятку таможенник потребовал, угрожая предпинимателю непрохождением таможенного контроля.

Было возбуждено уголовное дело о получении взятки. Суд признал Бухонкина виновным и приговорил его к 8 годам лишения свободы и штрафу в 4 млн рублей.