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Трое приморцев незаконно вывели в Китай 1,5 миллиарда рублей из Находки
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Трое приморцев незаконно вывели в Китай 1,5 миллиарда рублей из Находки 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Организованная преступная группа в Приморском крае незаконно перевела в КНР более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Находкинскую таможню.
Злоумышленники в течение четырех лет, используя недействительные документы, заключали контракты за границей на поставку в РФ строительных материалов, товаров народного потребления и оказание услуг по логистике.
В общей сложности в Китай перевели более 1,5 миллиарда рублей. При этом товары по договорам в Россию не поставлялись.
В отношении предприимчивых приморцев возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюремного заключения.
Житель Приморья нелегально вывел из России более семи миллионов американских долларов через фирму-однодневку. Возбуждено уголовное дело.
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