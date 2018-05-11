Трое приморцев незаконно вывели в Китай 1,5 миллиарда рублей из Находки

Организованная преступная группа в Приморском крае незаконно перевела в КНР более полутора миллиардов рублей. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на Находкинскую таможню.

Злоумышленники в течение четырех лет, используя недействительные документы, заключали контракты за границей на поставку в РФ строительных материалов, товаров народного потребления и оказание услуг по логистике.

В общей сложности в Китай перевели более 1,5 миллиарда рублей. При этом товары по договорам в Россию не поставлялись.

В отношении предприимчивых приморцев возбудили уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет тюремного заключения.

Житель Приморья нелегально вывел из России более семи миллионов американских долларов через фирму-однодневку. Возбуждено уголовное дело.