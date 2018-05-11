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Главный судья Красноярского края за год заработал 6,5 млн рублей
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Главный судья Красноярского края за год заработал 6,5 млн рублей 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
О доходах за 2017 год отчитались и сотрудники Красноярского краевого суда. Так, у руководитель ведомства Николая Фуги доходы по сравнению с прошлым годом выросли почти на 600 тысяч и составили 6, 48 млн рублей.
В 2016 году доход председателя суда составил 5,9 млн рублей, годом ранее, 4,8 млн В его собственности две небольших квартиры, ещё одна — на 145 кв. м. — совместно с супругой и двумя несовершеннолетними детьми. В семье есть земельный участок на 5 соток и у супруги земельный участок в доле — 4,5 га и гараж на две машины. Также на супругу записаны и два автомобиля — Форд «Фьюжен» и Тойота «Раф-4». Доход супруги составил 442 тыс. рублей. Недвижимость та же самая была и год назад, а вот второй автомобиль появился только в 2017 году. Доходы супруги в 2015 году были совсем небольшими — 138 тысяч рублей. В 2016 — 4,3 млн из-за продажи квартиры.
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