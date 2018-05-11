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Жители Приморья подозреваются в незаконном выводе за границу 1,5 млрд рублей
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Жители Приморья подозреваются в незаконном выводе за границу 1,5 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 11 мая. /ТАСС/. Находкинская таможня возбудила уголовное дело в отношении организованной группы из трех жителей Приморья, подозреваемых в незаконном выводе за границу более 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба таможни.
"В течение четырех лет трое жителей Находки, используя недействительные документы, заключали контракты с иностранными фирмами на поставку в Россию товаров народного потребления, строительных материалов, а также на оказание логистических услуг. В счет предполагаемых поставок злоумышленники перевели в Китай более 1,5 млрд рублей, однако по окончанию срока действия контрактов товар так и не был поставлен в Россию", — говорится в сообщении.
Согласно валютному законодательству, деньги, уплаченные за товар, должны быть возвращены в Россию, однако, подозреваемые этого не сделали. Таможня возбудила уголовное дело по пунктам «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы». Ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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