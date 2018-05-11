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На Украине двое пьяных военных открыли стрельбу
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На Украине двое пьяных военных открыли стрельбу 

Газета.Ru 57 минут назад
На Украине на центральном автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу на пассажирской платформе, сообщает издание «Новости N».
Отмечается, что оба мужчины были пьяны. Во время задержания один из них оказал сопротивление.
При осмотре у одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало.
Задержанный с пистолетом пояснил, что является военнослужащим, проходит службу в подразделении национальной гвардии, дислоцированном в Харькове. Второй заявил, что только уволился в запас с воинской службы.
Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее в Ивано-Франковске полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе.
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