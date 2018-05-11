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В Харькове подполковника украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы
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В Харькове подполковника украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы 

RT на русском 1 час назад
В Харькове суд приговорил подполковника вооружённых сил Украины к 13 годам заключения по обвинению в госизмене. Об этом информирует пресс-служба украинской военной прокуратуры.
Также по решению суда он был лишён воинского звания.
В прокуратуре заявили, что в начале 2015 года осуждённый «собирал сведения, представляющие государственную тайну, с целью передачи спецслужбам России».
Отмечается, что во время задержания военный причинил телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины.
Ранее на Украине суд продлил арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ.
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