В Харькове подполковника украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы 

В Харькове суд приговорил подполковника вооружённых сил Украины к 13 годам заключения по обвинению в госизмене. Об этом информирует пресс-служба украинской военной прокуратуры.
Также по решению суда он был лишён воинского звания.
В прокуратуре заявили, что в начале 2015 года осуждённый «собирал сведения, представляющие государственную тайну, с целью передачи спецслужбам России».
Отмечается, что во время задержания военный причинил телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины.
Ранее на Украине суд продлил арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ.