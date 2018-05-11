В Харькове подполковника украинской армии приговорили к 13 годам тюрьмы

Харькове суд приговорил подполковника вооружённых сил Украины к 13 годам заключения по обвинению в госизмене. Об этом информирует пресс-служба украинской военной прокуратуры.

Также по решению суда он был лишён воинского звания.

прокуратуре заявили, что в начале 2015 года осуждённый «собирал сведения, представляющие государственную тайну, с целью передачи спецслужбам России ».

Отмечается, что во время задержания военный причинил телесные повреждения сотруднику Службы безопасности Украины

Ранее на Украине суд продлил арест журналисту Василию Муравицкому, обвиняемому в госизмене за публикации в СМИ.