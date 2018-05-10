В Словакии задержали правоэкстремистов

В Словакии задержали представителей правоэкстремистского движения

Словацкая полиция задержала в четверг шесть ведущих представителей правоэкстремистского движения, которые обвиняются в незаконном изготовлении и распространении экстремистских материалов, сообщила пресс-служба ведомства.

"С утра в четверг представители полиции в различных населенных пунктах в западной и центральной части республики проводили обыски в жилых и служебных помещениях в связи с расследованием ряда уголовных преступлений (производство и расширение экстремистских материалов), при этом были задержаны шесть человек. Дополнительную информацию полиция предоставит СМИ, как только это позволит ситуация", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в число задержанных входят лидер ультранационалистической партии "Словацкое единение" Якуб Шкрабак, исполнитель песен с экстремистским содержанием Ярослав Пагач и выдвигавшийся в парламент республики от крайне правой партии "Котлеба — Народная партия Наша Словакия" Михал Бухта.