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В Словакии задержали правоэкстремистов
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В Словакии задержали представителей правоэкстремистского движения 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AP Photo / Fernando Llano
Словацкая полиция задержала в четверг шесть ведущих представителей правоэкстремистского движения, которые обвиняются в незаконном изготовлении и распространении экстремистских материалов, сообщила пресс-служба ведомства.
"С утра в четверг представители полиции в различных населенных пунктах в западной и центральной части республики проводили обыски в жилых и служебных помещениях в связи с расследованием ряда уголовных преступлений (производство и расширение экстремистских материалов), при этом были задержаны шесть человек. Дополнительную информацию полиция предоставит СМИ, как только это позволит ситуация", — говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, в число задержанных входят лидер ультранационалистической партии "Словацкое единение" Якуб Шкрабак, исполнитель песен с экстремистским содержанием Ярослав Пагач и выдвигавшийся в парламент республики от крайне правой партии "Котлеба — Народная партия Наша Словакия" Михал Бухта.
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