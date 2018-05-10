Пьяные украинские военные устроили стрельбу на вокзале

На автовокзале украинского Николаева двое военнослужащих открыли стрельбу на пассажирской платформе. Об этом в четверг, 10 мая, сообщает издание «Новости-N».

Утром в полицию поступило сообщение о том, что двое неизвестных на автовокзале размахивают пистолетом и стреляют. Прибывшие на место патрульные задержали двух пьяных мужчин, один из которых во время задержания оказал сопротивление. На дебоширов надели наручники.

У одного из задержанных был обнаружен травматический пистолет с патронами, у второго — нож. Разрешение на оружие отсутствовало. Из документов у обоих при себе были военные билеты.

Задержанный с пистолетом молодой человек сообщил, что проходит службу в подразделении Национальной гвардии в Харькове . Второй назвался «дембелем» — совсем недавно он уволился в запас с воинской службы. В Николаев они приехали в среду на поезде из Киева. Причины, по которым они решили устроить стрельбу на автовокзале, неизвестны.