Пенсионер лишился 500 тысяч рублей при покупке машины в Адыгее

Адыгее полиция устанавливает личность злоумышленников, которые обманом выманили у 75‐летнего мужчины 480 тысяч рублей. Потерпевший хотел приобрести автомобиль через интернет, сообщили в пресс‐службе МВД по Адыгее

Мужчина нашел в Сети машину, которая полностью его устроила. Однако цена на нее была значительно ниже среднерыночной.

Пенсионер позвонил по объявлению. Продавец предупредил мужчину, что у него уже есть клиенты, претендующие на авто, поэтому ему нужны гарантии. Мошенник попросил перевести на счет задаток.

В течение недели потерпевший перевел злоумышленнику 480 тысяч рублей. После этого объявление о машине пропало, как и сам продавец.