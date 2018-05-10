Пенсионер лишился 500 тысяч рублей при покупке машины в Адыгее 

В Адыгее полиция устанавливает личность злоумышленников, которые обманом выманили у 75‐летнего мужчины 480 тысяч рублей. Потерпевший хотел приобрести автомобиль через интернет, сообщили в пресс‐службе МВД по Адыгее
Мужчина нашел в Сети машину, которая полностью его устроила. Однако цена на нее была значительно ниже среднерыночной.
Пенсионер позвонил по объявлению. Продавец предупредил мужчину, что у него уже есть клиенты, претендующие на авто, поэтому ему нужны гарантии. Мошенник попросил перевести на счет задаток.
В течение недели потерпевший перевел злоумышленнику 480 тысяч рублей. После этого объявление о машине пропало, как и сам продавец.
Во Львове 14‐летнюю местную жительницу подозревают в краже денег у иностранного туриста. Девочка украла свыше девяти тысяч гривен (около 22 тысяч рублей).