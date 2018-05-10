Мужчина устроил стрельбу в кафе в Санкт‐Петербурге 

Сотрудники полиции Пушкинского района Петербурга задержали мужчину, он открыл стрельбу из травматического пистолета в местном кафе. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным пресс-службы УВО войск национальной гвардии, петербуржец выстрелил семь раз из травматического пистолета в сторону посетителя заведения. Инцидент произошел утром 10 мая из-за ссоры между мужчинами.
Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали данный район. Пострадавшего госпитализировали, у него ранение левой ноги.
Обстоятельства произошедшего выясняются.