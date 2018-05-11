Ещё
Экс‐директор адыгейской филармонии ответит за кражу двух миллионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экс‐директор адыгейской филармонии ответит за кражу двух миллионов 

360tv.ru 1 час назад
Бывшего гендиректора филармонии Адыгеи Рустема Тлишева приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Ему удалось похитить два миллиона рублей, сообщили в пресс‐службе прокуратуры по Республике.
В течение двух лет (с 2015 по 2017 годы) мошенник фиктивно брал на работу людей в филармонию. Сумма ущерба за эти действия составила 1,9 миллионов рублей. Также мужчина разрешал пользоваться концертным залом для проведения различных мероприятий якобы бесплатно. Однако за это он получил 120 тысяч рублей. Вместо того, чтобы внести вырученные деньги в кассу, преступник присваивал их.
Мошенник отправится в колонию общего режима. Кроме того, он должен будет заплатить 1,6 миллиона рублей.
Кубанские чиновники вымогали у бизнесмена два млн рублей. Они обещали предпринимателю победу на торгах.
360tv.ru: последние новости
Мужчина покончил с собой после убийства жены в Геленджике СМИ: на директора школы в Забайкалье напал его бывший ученик Братьев Магомедовых официально обвинили в мошенничестве и создании банды
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен882
Сажать в России будут по новой статье99
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»448
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери96
Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом120
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение