Экс‐директор адыгейской филармонии ответит за кражу двух миллионов

Бывшего гендиректора филармонии Адыгеи Рустема Тлишева приговорили к двум годам лишения свободы за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Ему удалось похитить два миллиона рублей, сообщили в пресс‐службе прокуратуры по Республике.

В течение двух лет (с 2015 по 2017 годы) мошенник фиктивно брал на работу людей в филармонию. Сумма ущерба за эти действия составила 1,9 миллионов рублей. Также мужчина разрешал пользоваться концертным залом для проведения различных мероприятий якобы бесплатно. Однако за это он получил 120 тысяч рублей. Вместо того, чтобы внести вырученные деньги в кассу, преступник присваивал их.

Мошенник отправится в колонию общего режима . Кроме того, он должен будет заплатить 1,6 миллиона рублей.

Кубанские чиновники вымогали у бизнесмена два млн рублей. Они обещали предпринимателю победу на торгах.