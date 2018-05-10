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Москвичка заподозрила работников кафе в обмане
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Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала

Москвичка заподозрила работников кафе в обмане 

360tv.ru 1 час назад
Жительница Москвы обвинила сотрудников кафе в том, что они завысили счет и потребовали с нее больше денег, чем нужно, сообщил «360» источник в правоохранительных органах.
9 мая женщина поужинала в кафе «Ласточка» в одном из столичных торговых центров, а по окончании трапезы получила счет на 18 тысяч рублей. Эта сумма показалась ей очень большой, и она решила написать заявление в полицию.
После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее сообщалось, что торговый центр «Метрополис» на севере Москвы эвакуировали из‐за сообщения о возможной угрозе взрыва, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.
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