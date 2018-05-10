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Руководитель «Орёлгеологии» задолжал сотрудникам 1, 8 миллиона рублей
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Руководитель «Орёлгеологии» задолжал сотрудникам 1, 8 миллиона рублей 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.
В ходе следствия было установлено, что с июля 2017 годам по март 2018 года руководство ОАО «Орелгеология» не выплачивало заработную плату 23 сотрудникам компании. Сумма заложенности составила более 1 миллиона 800 тысяч рублей.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, руководитель Виктор Горяйнов с 2016 года по 2017 год как физическое лицо заключил акционерным обществом договоры беспроцентного займа и передал в распоряжение Общества финансовые средства на сумму 1 376 000 рублей, с обязательством последующего их возврата.
Желая вернуть заемные средства, с ноября 2016 года по июль 2017 года Горяйнов израсходовал с расчетного счета и кассы ОАО «Орелгеология» 1 376 000 рублей в счёт погашения займа и не выплатил заработную плату и иные положенные законом выплаты 27 работникам ОАО «Орелгеология». Сумма задолженности составила 1 218 454 рублей.
Потерпевшими признаны 27 работников ОАО «Орелгеология». Для обеспечения взысканий на автомобиль Горяйнова и на 12 единиц техники, принадлежащей ОАО, наложен арест. Сумма арестованного имущества составила порядка трёх миллионов рублей.
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