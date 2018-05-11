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Мужчина выбросил хорька и собаку с пятого этажа
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Мужчина выбросил хорька и собаку с пятого этажа 

News.ru 57 минут назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Житель Новокузнецка выбросил с балкона 5 этажа собаку и хорька, сообщает IReactor со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
В полицию обратились ветеринары, когда к ним поступили домашние животные с компрессионными травмами. Они рассказали представителям правопорядка, что люди, которые привезли собаку и хорька, стали очевидцами того, как неизвестный выбросил их с балкона квартиры 5-го этажа жилого дома.
Правоохранители путём обхода квартир дома выясняли личность злоумышленника. 34-летний новокузнечанин признался, что выбросил питомцев с балкона из-за ссоры с супругой.
Всё это происходило на глазах трёхлетнего сына. Возбуждено уголовное дело.
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