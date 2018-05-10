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Недалеко от жилого дома в Кудрово найдено тело мигранта с простреленной головой
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Недалеко от жилого дома в Кудрово найдено тело мигранта с простреленной головой 

Ivyborg.ru 1 час назад
Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 22-летнего мигранта.
10 мая в 200 метрах от жилого дома на Областной улице в деревне Кудрово было обнаружено тело 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик с огнестрельным ранением головы.
По предварительным данным, погибший трудился на стройке в деревне Кудрово. Вечером 9 мая мужчина отправился на речку ловить рыбу, где был застрелен.
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
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