Недалеко от жилого дома в Кудрово найдено тело мигранта с простреленной головой

10 мая в 200 метрах от жилого дома на Областной улице в деревне Кудрово было обнаружено тело 22-летнего гражданина одной из среднеазиатских республик с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, погибший трудился на стройке в деревне Кудрово. Вечером 9 мая мужчина отправился на речку ловить рыбу, где был застрелен.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).