Бывшего сотрудника МЧС в Архангельске приговорили к восьми годам колонии за взятки 

АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Архангельска регионального главка МЧС — 37-летний Максим Бачурин — приговорен к восьми годам и трем месяцам колонии за взятки на общую сумму 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Бачурин осужден на восемь лет три месяца колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 3,5 млн рублей за три эпизода взяток", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
По данным прокуратуры, Бачурин через своего подчиненного Юрия Зайкова договорился о получении от представителей Северного государственного медицинского университета взятки на сумму 1,7 млн рублей. За это он обязался не привлекать вуз к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, отметили в ведомстве.
"Он же, являясь непосредственным руководителем Зайкова, получил от него взятку за принятие произведенных братом Зайкова расчетов пожарных рисков в торговом центре «Соломбала» и детском саду «Радость» в сумме 80 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно", — говорится в сообщении пресс-службы.
В адрес начальника главного управления МЧС по Архангельской области внесли представление об устранении причин преступления, добавили в надзорном ведомстве.