Ещё
Бывшего сотрудника МЧС в Архангельске приговорили к восьми годам колонии за взятки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывшего сотрудника МЧС в Архангельске приговорили к восьми годам колонии за взятки 

ТАСС 1 час назад
АРХАНГЕЛЬСК, 10 мая. /ТАСС/. Бывший заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Архангельска регионального главка МЧС — 37-летний Максим Бачурин — приговорен к восьми годам и трем месяцам колонии за взятки на общую сумму 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"Бачурин осужден на восемь лет три месяца колонии строгого режима, также ему назначен штраф в размере 3,5 млн рублей за три эпизода взяток", — сообщили ТАСС в пресс-службе.
По данным прокуратуры, Бачурин через своего подчиненного Юрия Зайкова договорился о получении от представителей Северного государственного медицинского университета взятки на сумму 1,7 млн рублей. За это он обязался не привлекать вуз к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, отметили в ведомстве.
"Он же, являясь непосредственным руководителем Зайкова, получил от него взятку за принятие произведенных братом Зайкова расчетов пожарных рисков в торговом центре «Соломбала» и детском саду «Радость» в сумме 80 тыс. рублей и 20 тыс. рублей соответственно", — говорится в сообщении пресс-службы.
В адрес начальника главного управления МЧС по Архангельской области внесли представление об устранении причин преступления, добавили в надзорном ведомстве.
ТАСС: последние новости
Сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Ростехнадзора в Петербурге Суд Петербурга отправил в колонию-поселение женщину, ударившую ребенка на детской площадке Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор экс-губернатору Кировской области Белых
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Доллар угрожает кризисом60
Медведев предложил Дворковичу новую должность55
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов1163
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине146
Новосибирский студент устроил расстрел в колледже100
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
01:42
Израиль предупредил Россию перед крупнейшей атакой
Армия
00:40
На Украине разразился новый скандал из-за «Дня Победы»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение