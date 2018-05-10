Сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Ростехнадзора в Петербурге 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора. В следственных действиях участвуют сотрудники ФСБ, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Наши сотрудники участвуют в [следственных] мероприятиях, обысках, которые сейчас проходят в Ростехнадзоре [в Северо-Западном управлении Ростехнадзора]", — уточнили в ведомстве.
При этом представители службы отказались раскрыть причины обысков.