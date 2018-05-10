Сотрудники ФСБ проводят обыски в управлении Ростехнадзора в Петербурге

"Наши сотрудники участвуют в [следственных] мероприятиях, обысках, которые сейчас проходят в Ростехнадзоре [в Северо-Западном управлении Ростехнадзора]", — уточнили в ведомстве.

При этом представители службы отказались раскрыть причины обысков.