В пожаре в Оренбуржье погибли три человека

Вечером 8 мая в селе Банное Гайского городского округа произошел большой пожар. Подробности рассказали в СК РФ по Оренбургской области

Сообщается, что в ходе тушения огня в жилом доме спасатели обнаружили тела трёх человек. Как выяснилось, в огне погибли 55-летний мужчина, его 58-летний брат и 56-летняя сноха хозяина дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По итогам проверочных мероприятий правоохранители возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, погибшие задохнулись угарным газом. Никаких телесных повреждений на их телах обнаружено не было.

Сейчас следователи следственного комитета устанавливают все обстоятельства произошедшего: причину пожара и смерти людей. Расследование уголовного дела продолжается.