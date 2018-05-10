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Мертвого мужчину в собственном доме обнаружили 9 мая спасатели
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Мертвого мужчину в собственном доме обнаружили 9 мая спасатели 

АиФ-Новосибирск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Ленинском районе Новосибирска спасатели МАСС обнаружили труп мужчины. Об этом сообщается в сводке спасателей МАСС в группе «Спасатели МАСС (16+)».
По одной из версий рассматривается, что мужчина в возрасте около 60 лет совершил суицид.
Инцидент произошел 9 мая, когда вся страна праздновала День Победы. Жители мегаполиса обратились к спасателям и сообщили, что не могут выйти на связь с близким родственником. Спасатели выехали на улицу Большую, которая расположена в Ленинском районе Левобережья мегаполиса. В одном из домов на этой улице не открывал дверь мужчина.
На месте происшествия специалисты проникли в помещение через окно и обнаружили мужчину без признаков жизни. Тело погибшего передали сотрудникам полиции и медицинским работникам.
Обстоятельства происшествия будут выяснять правоохранители.
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